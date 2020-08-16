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رياضة

كومان يقترب من خلافة كيكي سيتين في برشلونة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:52 م
كومان مدرب منتخب
كومان مدرب منتخب هولندا
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محمد السعيد
اقترب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا من تولي القيادة الفنية لـ برشلونة خلفا لكيكي سيتين.

وكان برشلونة خسر أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2 ، التي أقيمت، أول أمس، الجمعة، على ملعب النور، بمدينة لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتقارير عالمية، فإن إريك أبيدال أبلغ كيكي سيتين بإقالته  من تدريب برشلونة بعد الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة  " موندنو ديبورتيفو" أن رونالد كومان هو الأوفر حظا لخلافة كيكي سيتين في برشلونة.

يذكر أن ماوريسيو بوتشينيو المدير الفني السابق لـ توتنهام الإنجليزي، وتشافي مدرب السد القطري ضمن  قائمة المرشحين لتولي تدريب برشلونة.
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