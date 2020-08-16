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برلمان

برلماني: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع النقل والمواصلات

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:42 م
النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا
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فريدة محمد

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في قطاع النقل والمواصلات والطرق لم تشهده من قبل في تاريخها، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات لم يسبق لها مثيل.

جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات مصر، والتي تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية، وتربط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبر جيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

وأشاد النائب بالدقة في تنفيذ هيئة الأنفاق للخط الثالث للمترو، فضلا عن الالتزام بالجدول الزمني المحددة للتنفيذ بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتفق أبو العلا، على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأحقية المواطنين في البناء ولكن في نفس الوقت ضرورة مواجهة التعديات التي تكلف الدولة كثيرا، مشيدا بما أكده الرئيس بشأن حرص الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق.

وأكد أيمن أبو العلا، أن الاهتمام بتطوير وتهيئة قطاع النقل يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، قائلا: قطاع النقل هو قاطرة التنمية، في وجود وسائل نقل حديثة ومتعددة يسهل بيئة الاستثمار في مصر.
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