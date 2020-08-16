وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان الاتصالات بين البلدين

دشن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، اليوم الأحد، خطوط التواصل بين البلدين، وذلك بعد إعلان اتفاق السلام بين الجانبين، الخميس الماضي.
ونشرت اليوم الأحد، رئيس دائرة التواصل الاستراتيجي وزارة الخارجية الإماراتية، هند العتيبة، تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت: "دشن صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، وجابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل خطوط الاتصال بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتبادلا التهاني وأكدا الالتزام بتحقيق بنود معاهدة السلام بين الدولتين من أجل النهوض بالسلام والتنمية الإقليمية".
وأصدرت الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، الخميس الماضي، بيانا مشتركا أفاد بان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وقعوا "اتفاق سلام تاريخي" وفقا لما وصفه بين "أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات" حسب تغريدته.