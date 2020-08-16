وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يدشنان الاتصالات بين البلدين

دشن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ

ونظيره الإسرائيلي، جابي أشكنازي، اليوم الأحد، خطوط التواصل بين البلدين، وذلك بعد إعلان اتفاق السلام بين الجانبين، الخميس الماضي.