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محافظات

لرفع القمامة.. حملات نظافة مكبرة بـ قرى ومدن كفر الشيخ

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:43 م
حملات نظافة بـ قرى
حملات نظافة بـ قرى ومدن كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ حملات نظافة، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع،  تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق،على رفع كفاءة الإنارة العامة، بالإضافة إلى أعمال النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول بالقرى. 

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبد الناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، ومداخل ومخارج المدينة، وقرية الحرية. 

كما أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري دمرو، ومنشأة عباس، وأبوغنيمة، والبلاصي، والروضة، والقن، والملاحة، وبرية لاصيفر. 

وتابع العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات المتراكمة، واستمرار تمهيد وتجريف الطرق بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس، وعمارات الإسكان، ورفع الأتربة بجانب البلدورات. 

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة وتمهيد الطرق، فضلًا عن إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول بقريتى الجزيرة الخضراء، والبصراط. 

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات بالمدينة، وقرية غرب تيرة،وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مدينة سيدى غازي، بمتابعة صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتوازى مع أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بكل الأنحاء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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