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أخبار العالم

رسالة عاجلة من إثيوبيا للإمارات بعد اتفاق السلام مع إسرائيل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:46 م
آبي أحمد
آبي أحمد
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محمد علي
هنأت إثيوبيا دولة الإمارات العربية المتحدة على ما حققته نتيجة مفاوضات طويلة إلى التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.


وبعث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتهنئته  للإمارات على التوصل لمعاهدة السلام مع إسرائيل.


واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية مهمة ضمن الجهود العالمية لضمان الأمن والاستقرار.





ووصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقيدته في السلام على أنه "السلام مقابل السلام" و"السلام من القوة" وأنها خلقت علاقات رسمية مع الإمارات العربية المتحدة.


وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، نقلتها الصحف الإسرائيلية: "بموجب هذه العقيدة، لا يتعين على إسرائيل الانسحاب من أي منطقة، وتحصل الدولتان على ثمار السلام الكامل والمفتوح". 


وحول إثيوبيا، فقد دعا اليوم بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إلى ضرورة وجود الحوار بين مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضاتهم بشأن سد النهضة المقام على فرع النيل الأزرق، وطالب البابا بترك الخلاف قائلا إنه قد يؤدي إلى صراع.


وقال البابا فرنسيس، متحدثًا أمام حشد تجمع في ساحة القديس بطرس في يوم عيد كاثوليكي رسمي، أمس السبت، إنه كان يتابع عن كثب المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن السد.











وعلقت مصر والسودان المحادثات مع إثيوبيا في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اقترحت إثيوبيا ربط اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير باتفاق أوسع بشأن مياه النيل الأزرق يحل محل اتفاق الحقبة الاستعمارية مع بريطانيا.

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