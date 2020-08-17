عباس شراقى: السد العالى يخفف الكثير من المشاكل المائية التى يسببها سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر لن تتأثر بملء سد النهضة بسبب السد العالى الذى يخفف الكثير من المشاكل المائية التى يسببها سد النهضة





وأضاف "شراقى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" المشاكل الأكبر هى انتهاك حقوق مصر لكن ملء السد بدون الوصول لاتفاق مشكلة لأن ما يسير على سد النهضة يسير على باقى المشروعات والسدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها.









وتابع سد النهضة نقطة فارقة إذا مرت بسلام وقوة سنضمن صورة مصر فى السنوات القادمة وفى أى مشروع سيتم فى حوض النيل وليس إثيوبيا فقط.





وأشار أن بخصوص سد النهضة هناك شرعية دولية ونستبعد الخيار العسكرى رغم قوة مصر بالنسبة لأثيوبيا، والإتحاد الأفريقى يرعى المفاوضات ونحن لسنا متحمسين لوجوده لأنه ليس لديه خبرة وليس مؤسسة قوية وهو الأكثر تقارب مع إثيوبيا لكننا نثق فى موقفنا ونرحب بأى طرف يدخل فى المفاوضات.





وأكد أن مصر أصرت على التقديم لمجلس الأمن فى مايو الماضى ودعت أثيوبيا الاتحاد الأفريقى للتدخل لحل الأزمة، وبالفعل تم عقد قمة مصغرة رحبنا بنتائجها لكن أثيوبيا تصر على تعنت موقفها وهذا سيسبب مشاكل كبيرة لأثيوبيا.







