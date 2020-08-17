AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عباس شراقى: السد العالى يخفف الكثير من المشاكل المائية التى يسببها سد النهضة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:15 ص
الدكتور عباس شراكى
الدكتور عباس شراكى
Advertisements
أمل مجدى
قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر لن تتأثر بملء سد النهضة بسبب السد العالى الذى يخفف الكثير من المشاكل المائية التى يسببها سد النهضة 

وأضاف "شراقى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" المشاكل الأكبر هى انتهاك حقوق مصر لكن ملء السد بدون الوصول لاتفاق مشكلة لأن ما يسير على سد النهضة يسير على باقى المشروعات والسدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها.


وتابع سد النهضة نقطة فارقة إذا مرت بسلام وقوة سنضمن صورة مصر فى السنوات القادمة وفى أى مشروع سيتم فى حوض النيل وليس إثيوبيا فقط.

وأشار أن بخصوص سد النهضة هناك شرعية دولية ونستبعد الخيار العسكرى رغم قوة مصر بالنسبة لأثيوبيا، والإتحاد الأفريقى يرعى المفاوضات ونحن لسنا متحمسين لوجوده لأنه ليس لديه خبرة وليس مؤسسة قوية وهو الأكثر تقارب مع إثيوبيا لكننا نثق فى موقفنا ونرحب بأى طرف يدخل فى المفاوضات.

وأكد أن مصر أصرت على التقديم لمجلس الأمن فى مايو الماضى ودعت أثيوبيا الاتحاد الأفريقى للتدخل لحل الأزمة، وبالفعل تم عقد قمة مصغرة رحبنا بنتائجها لكن أثيوبيا تصر على تعنت موقفها وهذا سيسبب مشاكل كبيرة لأثيوبيا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ موارد مائية: أثيوبيا تعاملت بخبث في مفاوضات سد النهضة.. فيديو

اتفاقية حدودية ملزمة.. لماذا تخشى إثيوبيا من إدراج مصر معاهدة 1902 في شكواها لــ مجلس الأمن؟

عباس شراقي: سد النهضة غير جاهز للتشغيل.. ومجلس الأمن سيصدر قرارات ملزمة لإثيوبيا في حالة واحدة

بعد صور الأقمار الصناعية.. هل بدأت إثيوبيا ملء سد النهضة

مخاطر كارثية.. إثيوبيا تواصل المراوغة وتعلن تأجيل مفاوضات سد النهضة إلى 10 أغسطس

رئيس وفد السودان في مفاوضات سد النهضة: سنتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقنا المائية

ترشيحاتنا

عباس شراقى: السد العالى يخفف الكثير من المشاكل المائية التى يسببها سد النهضة

كانوا برفقة رئيس الوزراء الروسي.. إصابة عدة صحفيين بفيروس كورونا

بعد سيلفي الأطفال.. عمرو دياب يتصدر تويتر

شاهد.. لحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية على الأرض أمام الكاميرا في دبي.. فيديو

حكم رد قارئ القرآن على السلام وهل يلزمه إعادة البسملة

بعد عرضه.. فيلم الحارث مطلوب على تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. لحظة سقوط دراج إيطالي من فوق جسر مرتفع.. فيديو