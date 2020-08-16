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أخبار البلد

اعتداءات غاشمة.. مصر تدين استهداف الحوثيين لمناطق في السعودية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:38 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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محمد وديع
أعربت وزارة الخارجية برئاسة سامح شكري، في بيان أصدرته اليوم، الأحد، عن إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميلشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية وآخرها التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، وتم اعتراضها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت الخارجية، تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، وذلك حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.
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