اعتداءات غاشمة.. مصر تدين استهداف الحوثيين لمناطق في السعودية

أعربت وزارة الخارجية برئاسة سامح شكري، في بيان أصدرته اليوم، الأحد، عن إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميلشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية وآخرها التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، وتم اعتراضها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



