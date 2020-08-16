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أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يرد بقوة على إيران: نقف مع الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:35 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
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محمود نوفل
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرفعن استنكاره لتهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الايرانيين تجاه الإمارات، التي تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الديبلوماسية.

وطالب الحجرف -في بيان- إيران بـ الالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون مع الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتحزأ. 

كما دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الوقت نفسه ايران بالالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغه التهديد التي لا تخدم الامن والاستقرار في المنطقه والعالم أجمع.
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