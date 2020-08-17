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مرأة

3 مكونات منزلية.. تخلصى من حبوب الشباب بماسك سريع

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:16 م
تخلصى من حبوب الشباب
تخلصى من حبوب الشباب بماسك سريع
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اسماء محمد
يعانى عدد كبير من الفتيات من مشكلة حب الشباب التى تشوه جمال البشرة وتجعل مظهرها سيئ ومن بين الأشياء الفعالة فى علاج هذه المشكلة ماسك الصبار والعسل ونشا الأرز.

ذكر موقع "بولد سكاى" أن علاج حب الشباب يحتوي الصبار على مخزون من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وله خصائص مضادة للأكسدة ومطهرة ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تعمل بشكل فعال على محاربة حب الشباب وتخفيف الالتهاب الناجم عنه كما للعسل خصائص مضادة للجراثيم تمنع البكتيريا المسببة لحب الشباب. 

مكونات ماسك علاج حبوب الشباب

 1 ملعقة كبيرة طحين أرز 
1 ملعقة صغيرة جل الصبار 
1 ملعقة صغيرة عسل 

طريقة تحضير ماسك علاج حبوب الشباب

نأخذ دقيق الأرز في وعاء.
 أضف جل الصبار ودقيق الأرز إلى هذا وامزج جميع المكونات معًا جيدًا. 
ضعي هذا الخليط على وجهك.
 اتركه لمدة 20 دقيقة. 
اشطفيه
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