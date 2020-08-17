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تكنولوجيا

لحمايتك من المكالمات غير المرغوب فيها .. أفضل 3 ميزات في تطبيق Google Phone

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:02 م
أفضل 3 ميزات في تطبيق
أفضل 3 ميزات في تطبيق Google Phone
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ندى على
 العديد من التطبيقات التى يستخدمها البعوض لتوفر لهم الراحة من ازعاج المكالمات الكثيرة، وكذلك لتأمينهم من المكالمات والأشخاص غير المرغوب فيهم، والذين يقومون  بالاتصال عشوائيا. 

وبحسب موقع Android Central فإن من أفضل التطبيقات التى توفر عدد من الميزات المهمة في التخلص من المكالمات المزعجة، هو تطبيق Google Phone ، حيث يحتوى على ميزات عديدة للمستخدمين خاصة الذين يتعرضون لاتصالات كثيرة بسبب عملهم، مما يوفر عليهم جهد كبير، حيث أنه تطبيق ويتيح تطبيق Google Phone أفضل 3 ميزات على الإطلاق وهى : 
 

1- خاصية CALL SCREEN 
ويتميز تطبيق Google Phone بعدد من الخصائص مثل CALL SCREEN أو شاشة الاتصال والتى تعمل على تجنب المكالمات والرسائل  غير المرغوب فيها، حيث يمكن المستخدمين من الوصول إلى قوائم الاتصال الخاصة بهم عند الاتصال أو تلقي المكالمات ويتميز بنظام ذكى يمكنه من تحديد جهات الاتصال و توفير معلومات عن المتصلين. 

2- البريد الصوتي المرئي
ويتيح تطبيق Google Phone التحقق من الرسائل دون الحاجة إلى الاتصال بالبريد الصوتي، حيث يقوم بعرضها وتشغيلها وحذفها مباشرة من تطبيق الهاتف. 

3- الحماية من الرسائل الغير مرغوب فيها 
يقوم التطبيق بإطلاع المستخدمين على التحذيرات المتعلقة بالمتصلين المحتملين من الرسائل غير المرغوب فيها والإبلاغ عن المكالمات المشبوهة، وحظر الأرقام لمنعهم من الاتصال أ ارسال رسائل مرة أخرى.

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