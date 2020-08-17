شاهد| خبير: انتشار السيارات الكهربائية يحتاج لوعي المواطن ومعرفة مميزاتها.. ومحطة توليد طاقة جديدة كل 10 أيام .. ويمكن شحنها فى المنزل

انتشرت فى الآونة الأخيرة السيارات الكهربائية حول العالم، مما جعل لها سوقا عالميا كبيرا، ولعدد من الأسباب دعمت العديد من الدول الأجنبية والعربية ومن بينها مصر هذا النوع الجديد من السيارات وساعدت على انتشاره.





ولكن مازال هناك تخوف من العملاء باقتناء هذا النوع من السيارات بسبب العديد من التخوفات التي تترسخ في أذهانهم ومن بينها عدم انتشارها وطرق شحنها .





ولذلك يحاور موقع صدى البلد الاخبارى أحد خبراء السيارات الكهربائية فى مصر، وهو عمر فودة صاحب أحد معارض السيارات الكهربائية، ومن أول من قاموا بدعم هذا النوع فى السوق المصرية.

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وإلى نص الحوار ...

ما هو مدى انتشار السيارات الكهربائية فى مصر؟

السيارة الكهربائية متوفرة فى مصر منذ فترة كبيرة، وبالتحديد منذ شهر أكتوبر عام 2017 ، ولكن لا تقارن بالسيارات البنزين والسولار فى السوق المصرية، ولكن بالفعل توفرت أكثر من شركة وعلامة تجارية حتى العلامات الصينية أصبحت متوفرة ، مثل فولكس فاجن وكيا سول وفيات 500 و شيفرولية سبارك وهيونداي ايونك و فورد فوكس، بالإضافة إلى أوردرات خاصة للسيارة تيسلا و بى ام دبليو ، وهى سيارة صديقة للبيئة لا يوجد بها اى بترول لا بنزين ولا زيوت ولا فلاتر ولا صيانات دورية.





ماذا تحتاجه السيارات الكهربائية لزيادة الانتشار ؟

تحتاج السيارات الكهربائية فى مصر إلى زيادة ثقافة المواطن ومعرفة مميزاتها والجرأة فى قرار الشراء، وهذا المسئول عنه هم الموزعون ووكلاء السيارات داخل السوق المصرية، وهذا بالفعل ما قام به توكيل غبور ومنتظرين وتوكيل منصور أيضا، ولكن المستوردين بمفردهم لن يستطيعوا نشر السيارات الكهربائية بالشكل المطلوب، لأن ذلك سيزيد فى ثقة المستهلك المصرى ويحفزه على الشراء، بالإضافة إلى الشراء عن طريق التقسيط فهذا سيساهم فى زيادة نسبة المبيعات.

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ما هي مخاوف العملاء من السيارات الكهربائية ؟

بالفعل هناك مخاوف كثيرة لدى العملاء من السيارات الكهربائية، أولها هى المسافة التى تقطعها، فهناك سيارات مداها قرابة 150 إلى 200 كيلو والعميل يريد أكثر من ذلك ويتخوف من الشحنة الكهربائية، بالإضافة إلى عدم اقتناع العملاء أن السيارة الكهربائية ليس لها أي صيانة سوى البطارية.





ما هو مدى انتشار محطات التزويد الكهربائية فى مصر ؟

بالفعل هناك شركة جديدة أنشئت مؤخرا تقوم بضخ محطات تزويد بالكهرباء ، وبالفعل نشرت الكثير من هذه المحطات على مستوى الجمهورية ولكن هى بمفردها لن تستطيع تلبية جميع الاحتياجات ، وهناك ابلكيشن جديد اسمه بلاك شير يحدد للعميل أماكن محطات الشحن الكهربائية القريبة منه، وهناك اتجاه من جهة الدولة فى هذا المجال لوضع أعداد أكثر لمحطات الشحن الكهربائية، ولذلك فإن هذه النقطة تعتبر مسألة وقت وخلال هذا العام ستصبح منتشرة بشكل واسع النطاق.





وما الصيانة المطلوبة للسيارة الكهربائية ؟

أى عميل يتم توجيهه نقوم بالشرح له كيفية استخدام السيارة الكهربائية واستخدامه للشاحن ونقط الشحن وكيفية استخدامها ، بالإضافة إلى توضيح اجزاء السيارة التى لا تتجاوز 400 قطعة مقارنة بالسيارة التي تعمل بالبترول التي تتجاوز 1000 قطعة ، لذلك فهناك فرق كبير فى الصيانات بين النوعين ، فالسيارة الكهربائية تتكون من انفرتر وبطارية ثم دايرة الكهرباء والتكيف، أما السيارة التى تعمل بالبنزين فهناك الطرمبات بمختلف أنواعها والفيوزات والزيوت والشكمان وهذا غير متواجد فى الكهربائية .





كما أن البطارية التى تستخدم فى السيارة الكهربائية به خلايا مثل 80 خلية أو 100 خلية أو 1000 خلية على حسب حجم البطارية ، وصيانتها من فترة إلى أخرى بعمل حساب لجهد الخلايا وفى حالة ضعف إحدى الخلايا أو وجود مشكلة بها يتم تغير على الفور فقط ، وللعلم فان عمر الخلايا الكهربائية المتواجدة فى البطارية يتراوح من 10 الى 15 عاما.





كيف تتم دورة التبريد داخل السيارة الكهربائية ؟

لا توجد دورة تبريد في السيارة الكهربائية لعدم وجود موتور بها وإنما يوجد انفرتر وهو المسئول عن تحريك السيارة عن طريق عدد من التروس مثل الفتيس ولا يوجد اى زيوت سوى زيت الباكم للفرامل .





هل هناك مواصفات لسائق السيارة الكهربائية ؟

بالفعل هناك مواصفات ومتطلبات فليس كل من يريد ركوب سيارة كهربائية تصلح له ، ففي البداية نحدد استخدامات العميل ومدى سيره اليومى لكى نحدد نوع السيارة التي تتلاءم معه ، بالإضافة إلى أن السيارة نفسها تخبرك حسب الضغط على دواسة السرعة كم متبقي من الكيلومترات.





هل أستطيع شحن السيارة فى المنزل ؟

نعم ، تستطيع شحن السيارة الكهربائية من أي فيشة كهربائية في المنزل، ولكن من خلال الشاحن الأصلى فقط، والذى يتوفر بـ 8 امبير او 10 امبير او 12 امبير ، وهناك محطات شحن يتم التعاقد معها وتقوم الشركة بوضع هذه المحطات بشكل منظم لتلبية الاحتياجات، بالإضافة إلى أن الآن أصبح كل أسبوع إلى 10 أيام يتم وضع محطة شحن كهربائية جديدة، ولكن فى المحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة ، ولكن بنسب اقل في الاقاليم ، كما أن معظم المستوردين لديهم محطات شحن فى معرضهم لاستفادة العملاء بها ، ولكنها ليست معتمدة ولكنها للتسهيل فقط .





ما هى اسعار السيارات الكهربائية فى مصر ؟

الأسعار مازالت مرتفعة بعض الشيء، ولكننا نحاول تقليلها لجعلها تناسب جميع الفئات فى تبدأ الآن فى مصر من 240 ألف جنيه، وهناك أيضا سيارات جديدة صينية تتراوح أسعارها من 170 ألف جنيه فيما فوق، وحتى نصل إلى السيارة موديل تيسلا وتبدأ من مليون جنيه فيما فوق وهذه تعتبر بالطلب فقط لارتفاع سعرها.





كيف أثر فيروس كورونا على قطاع السيارات الكهربائية ؟

بالطبع اثر اجتياح فيروس كورونا على قطاع السيارات ككل وليس فقط للسيارات الكهربائية مثل باقى القطاعات ، ولكن أثر بشكل مباشر في انتشار السيارات الكهربائية فى السوق المصرية ، ولكن الوضع اصبح يتعافى بشكل جيد وقام بعض الوكلاء باستيراد سيارات وسيتم طرحها قريبا فى الأسواق .