هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر .. ويحذر من الوشم ومخاطر البروفين

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نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عدد من المنشورت هذا الأسبوع لتحذيرالأشخاص من عدة أمور.
وقال الناظر
في منشوره " انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي نصائح للبنات والسيدات تروج لاستخدام الحشيش وتدعي استخدامه لفرد الشعر وتنعيمه وتقويته ومنع سقوطه وزيادة كثافته".
وأوضح ان هذا كلام ليس له اساس علمي نهائيا ولا يوجد أي دراسات او أبحاث علمية تثبت هذا الادعاء. فلا تصدقوا هذه الدعاية التجارية ولا تنخدعوا بالانسياق وراءها ولا تتناقلوها وحذّروا أصدقاءكم.
وكشف الناظر إن رسم الوشم هو عادة قديمة جدًا وتطورت العملية واصبحت من الاشياء المتواجدة بشكل كبير بين الرجال والسيدات، معقبًا: "انا طول عمري بحذر من الوشم
".
وتابع الدكتور هاني الناظر
، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الوشم
ممكن أن يسبب أكثر من مشكلة جلدية، ومن الممكن ان الابرة الخاصة برسم الوشم ان تنقل كثير من الفيروسات والامراض عن طريق الجلد والدم.
وأوضح أن الصبغة المستخدمة للوشم تسبب حساسية مزمنة لكثير من الناس، موضحًا ان هناك بعض الحالات بعد فترة من رسم الوشم يعانون من توتر وقلق غير مبرر "بيزهقوا منه".
وأشار الى ان حديثا أصبح هناك طرق لإزالة الوشم عن طريق الليزر ولكن يتطلب ازالته اكثر من جلسة وتتراوح بين 5 او 6 جلسات، مؤكدًا على ان لا يوجد دراسة علمية حتى الآن تثبت ان الوشم يصيب بالسرطان.
وأكد " تصديق وإعادة نشر الاخبار الغير موثوق بها علميا حتي لو كانت عن مواقع عالمية وأقول هذا بمناسبة ما أثير في بداية أزمة كورونا عن مصادر فرنسية وحذرت منه أيضا منظمة الصحة العالمية في أوائل مارس من خطورة استعمال دواء بروفين (ايبوبروفين) لمرضي كورونا.
وأنه قد يسبب وفاتهم واليوم أعلنت ثلاث جامعات بريطانية بعد دراسة علمية علي ١٢٠٠ مريض عدم صحة هذا الكلام وأن ايبوبروفين لا خطورة منه علي مرضي كوفيد ١٩ ولا يسبب وفاتهم.