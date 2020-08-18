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رياضة

مصيلحي: ندعم المصري ولن نستغل إصابات لاعبيه بكورونا.. ومن المستحيل إنهاء الدوري 15 أكتوبر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:35 ص
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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محمد سمير
أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق يدعم المصري في تأجيل المباراة من قبل قرار اتحاد الكرة.

وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وضع طبيعي أن تتأجل المباراة، اتخذنا هذا القرار وندعم المصري في التأجيل، من المستحيل أن يتمنى الاتحاد السكندري أو أي نادي أن يستغل إصابات كورونا بفريق آخر، فالدنيا دوارة، وكنت أتمنى أن يحدث ذلك الأمر في مباراة الإسماعيلي".

وأكمل : "اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اتخذت الموضوع بشكل خاطئ، فما الفرق بين 10 إصابات و9، لماذا نضع أنفسنا بعدد حالات معينة".
وتابع: "من المستحيل أن ينتهى الدوري 15 أكتوبر، إذا انتهى الدوري والكأس في منتصف نوفمبر سيكون شئ عظيم للغاية، الموضوع ليس سهلا إطلاقا".

وأضاف: "هناك العديد من المباريات المؤجلة، فضلا عن بطولات إفريقية وعربية، كما أتمنى وصول الأهلي والزمالك للنهائي".

وأتم: "أتمنى أن ينتهي الدوري ويستكمل، لكن ستكون هناك أزمة في الموسم القادم".
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