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أخبار العالم

ترامب: بوتين وقادة الصين وكوريا لاعبو شطرنج من طراز رفيع لا يستطيع بايدن منافستهم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:58 ص
ترامب - بايدن
ترامب - بايدن
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على صالح
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك قادة الصين وكوريا الشمالية وتركيا بأنهم "لاعبو شطرنج من الطراز العالمي"، بحجة أن منافسه الديمقراطي ليس بالقرب منهم في أي مكان.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في ولاية ويسكونسن أمس الإثنين، "لن يتمكن جو بايدن من العمل معهم كشريك على قدم المساواة، لأنه لم يكن جيدًا جدًا حتى في أفضل سنواته".

وأكد ترامب أن هذه الدول وإيران "كلها تحلم بجو بايدن" كما أكد الرئيس المقبل.

وفي حالة انتخابه، سيصبح بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة في منصبه في التاريخ، كونه أكبر من ترامب بأربع سنوات وسيبلغ من العمر 78 عامًا في نوفمبر.

وأشار ترامب سابقًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مغرم به جدًا، لكنه غير مهتم بتحقيق المزيد من النجاح كرئيس للولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مقابلة في البرنامج الإخباري Full Measure في أواخر مايو: "إنه يحبني، لكنني أعتقد أنه لا يريدني أن أفوز في الانتخابات".
في ذلك الوقت، ذهب ترامب ليشير إلى أن الصين مدرجة أيضًا في قائمة الذين يريدون رؤيته يخسر محاولة إعادة انتخابه هذا الخريف. 

وعلى الرغم من أنه لم يخض في تفاصيل هذه الملاحظة، فقد اتخذ ترامب موقفًا عدوانيًا تجاه الصين مؤخرًا، متهمًا حكومتها بالتعامل مع المعلومات المتعلقة بجائحة كوفيد 19.

وبدأ ترامب أيضًا حربًا تجارية مع بكين في عام 2018، بعد أن فرض رسومًا جمركية ضخمة على البضائع الصينية، ما دفع الصين للرد. 

وعلى الرغم من تحقيق درجة معينة من النجاح في التفاوض على صفقة تجارية جديدة ، اقترح الرئيس الأمريكي مؤخرًا أن واشنطن قد تتخذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد بكين في ضوء التستر المزعوم المتعلق بالوباء.


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