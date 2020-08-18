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دراسة: المتعافون من أعراض خفيفة لكورونا يتمتعون بمناعة طويلة الأمد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:01 م
مناعة كورونا
مناعة كورونا
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نهى هجرس
كشفت "فوكس نيوز" عن بحث طبي صدر حديثًا، يؤكد أن الأشخاص الذين أصيبوا بـ فيروس كورونا المستجد وظهرت عليهم أعراض يمكن أن يتمتعوا بمناعة طويلة الأمد، بعد الشفاء بشكل تام.

كما تثير مناعة المتعافين الكثير من الجدل والناقش حول مناعة الجسم، والفترة التي تستمر بها المناعة، كما لا يوجد أجماع تام على هذا الكلام للتأكد، لأن الوباء ما يزال جديدا، بحسب الباحثين، ومن الصعب أن يكون ثمة جزم بشأن المناعة الموجودة لدى المتعافين، وما إذا كانت تدوم طويلا. 


كما أضاف الباحثون أن مناعة الجسم قد تستمر لأشهر بعد المعافاة، ولكن المدة غير محددة، ولأن الفيروس ظهر في أواخر 2019، أي أقل من عام، ومن المحتمل أن تدوم هذه المناعة وقتا أطول.

واكد الباحث ماريون بيبر، المختص في علم المناعة بجامعة واشنطن، ، أن من يتعافون من الفيروس يتمتعون بمناعة واقية، وأكدوا تفاعل الجهاز المناعي في جسم الإنسان مع فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض فيروس كورونا.

وظهرت البلازما للمساعدة المصابون على التعافي، والهدف هو أن يتماثلوا للشفاء منه ويصبحوا محصنين مناعيا ضد العدوى بحيث لا يصابوا مرة أخرى.

وبما أن الفيروس يؤثر بشدة على بعض الفئات مثل كبار السن ومن يعانون اضطرابات صحية مزمنة، يحث أصحاب هذه النظرية على حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
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