AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمليون جنيه مبيعات.. وزيرة التضامن تعلن اختتام معرض ديارنا بمارينا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
صرّحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بانه اختتمت مساء أمس فعاليات معرض ديارنا والذي أقامته وزارة التضامن خلال الفترة من 13-17 أغسطس 2020 بمارينا 5، حيث حقق المعرض مبيعات وصلت الى مليون جنيه كما يقدر عدد المترددين على المعرض ما يقرب من 22 ألف زائر طوال فترة إقامته. 

ولفتت القباج في بيان، الثلاثاء، إلى أن الإقبال كان على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والإكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة نظرًا لجودتها وأسعارها المناسبة كما أكدت أن معارض ديارنا تعد أحد آليات الوزارة التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة، والتي تساهم بها الوزارة في إطار تشجعيهم على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها من خلال إقامة معارض في محافظات الجمهورية المختلفة.

كانت القباج قد أعربت في وقت سابق عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. 

جدير بالذكر أن المعرض قد اقيم على مساحة ٦٠٠ مترٍ، ويشارك فيه ٣٧ عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة و يمثلون ٩ محافظات، ويضم المعرض  منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة كما تمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من وجود تباعد اجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعة 30% فقط.. وزيرة التضامن الاجتماعي تفتح معرض ديارنا بمارينا

مبيعات ديارنا بمارينا 5 تحقق أكثر من ربع مليون جنيه في 3 أيام

التضامن: مبيعات ديارنا بمارينا تتجاوز نصف مليون جنيه في الأسبوع الأول

ترشيحاتنا

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية

حنين حسام ومودة الأدهم عقب التحفظ على أموالهما: مستقبلنا بيضيع

انفجار هائل| محكمة لبنان تكشف تفاصيل اغتيال رفيق الحريري

كورونا لا يقهر.. الصحة العالمية توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الشباب

تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة

الوجه الجميل بين القطبين.. مدافع الزمالك يوجه رسالة لـ محمود متولى بعد إصابته بالصليبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد