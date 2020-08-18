بمليون جنيه مبيعات.. وزيرة التضامن تعلن اختتام معرض ديارنا بمارينا

صرّحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بانه اختتمت مساء أمس فعاليات معرض ديارنا والذي أقامته وزارة التضامن خلال الفترة من 13-17 أغسطس 2020 بمارينا 5، حيث حقق المعرض مبيعات وصلت الى مليون جنيه كما يقدر عدد المترددين على المعرض ما يقرب من 22 ألف زائر طوال فترة إقامته.





ولفتت القباج في بيان، الثلاثاء، إلى أن الإقبال كان على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والإكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة نظرًا لجودتها وأسعارها المناسبة كما أكدت أن معارض ديارنا تعد أحد آليات الوزارة التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة، والتي تساهم بها الوزارة في إطار تشجعيهم على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها من خلال إقامة معارض في محافظات الجمهورية المختلفة.





كانت القباج قد أعربت في وقت سابق عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



