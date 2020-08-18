بعد أزمة السيول.. مصر ترسل مساعدات طبية للسودان

قامت مصر بإرسال شحنة مساعدات طبية لمتضررى السيول لدولة السودان، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامُن مصر مع الشعب السودانى.





وأقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.





وأعرب الجانب السودانى عن خالص تقديره وإمتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية موجهًا التحية للشعب المصرى حكومةً وشعبًا.





كان ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.