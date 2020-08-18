AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد أزمة السيول.. مصر ترسل مساعدات طبية للسودان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:28 م
صورة من المساعدات
صورة من المساعدات
Advertisements
محمد إبراهيم
قامت مصر بإرسال شحنة مساعدات طبية لمتضررى السيول لدولة السودان، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامُن مصر مع  الشعب السودانى.

وأقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.  

وأعرب الجانب السودانى عن خالص تقديره وإمتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية موجهًا التحية للشعب المصرى حكومةً وشعبًا.

كان ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية باليمن

مصر ترسل مساعدات عاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.. فيديو

العالم يهب لنجدة لبنان.. المساعدات تتدفق إلى البلد المنكوب بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.. معدات طبية مصرية لإغاثة الجرحى.. وتعهدات دولية بالمساندة والدعم

الإمارات ترسل شحنة إغاثة طبية عاجلة للشعب اللبناني.. فيديو

إقلاع الطائرة الثانية..جسر جوي مصري لإرسال مساعدات للشعب اللبناني..فيديو

بتوجيهات من الرئيس .. مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لـ لبنان

ترشيحاتنا

قدم الطلب وادفع واستلم فى البيت.. بدء تشغيل بوابة خدمات المحليات الإلكترونية

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

ننشر أول صورة للمتهمين بتعذيب حصان حتى الموت في الوايلى

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

من مصادر كتالونية.. صدى البلد يكشف تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة

بعد تصدره التريند.. ماذا يحدث إذا وضع زيت الحشيش على الشعر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. درة فى إطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام .. شاهد

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل