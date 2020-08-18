بتوجيهات السيسي .. وزيرة الصحة: إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية لمتضرري السيول فى السودان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 14 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى دولة السودان لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزاة، أن شحنة المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها اليوم الثلاثاء، على متن طائرة عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية تتضمن كافة أنواع الأدوية من فيتامينات، ومضادات حيوية، ومسكنات، ومخفضات للحرارة، بالإضافة إلى محاليل طبية، ومستلزمات جراحية





وأضاف "مجاهد" أن هذه الشحنة هي الأولى، حيث إنه من المقرر إرسال شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول خلال الأيام القليلة المقبلة.



