AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بتوجيهات السيسي .. وزيرة الصحة: إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية لمتضرري السيول فى السودان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:42 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت الدكتورة  هالة زايد، وزيرة  الصحة والسكان، عن إرسال 14 طنًا من  الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى دولة السودان لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزاة، أن شحنة المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها اليوم الثلاثاء، على متن طائرة عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية تتضمن كافة أنواع الأدوية من فيتامينات، ومضادات حيوية، ومسكنات، ومخفضات للحرارة،  بالإضافة إلى محاليل طبية، ومستلزمات جراحية

وأضاف "مجاهد" أن هذه الشحنة هي الأولى، حيث إنه من المقرر إرسال شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر "مجاهد"  أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية تم إرسالها للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني المتضرر من السيول التي اجتاحت البلتد خلال الآونة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفقًا لتوجيهات الرئيس.. وزيرة الصحة تجري اتصالًا هاتفيًا بنظيرها اللبناني لتوفير كل الاحتياجات الطبية بشكل عاجل

ماذا قدمت مصر للشعب اللبناني .. تفاصيل

الحكومة: تجهيز شحنات مستلزمات طبية وأدوية ومنتجات غذائية وملابس للبنان

بالتزامن مع زيارة مدبولي.. وزيرة الصحة: 22 طن أدوية وألبان أطفال هدية من مصر لـ السودان

الصحة: إرسال 22 طنًا من الأدوية وألبان الأطفال للسودان الشقيق.. وعلاج 150 ألف مصاب من فيروس سي.. و10 آلاف كاشف وجهازان pcr لمواجهة كورونا

القباج : أرسلنا 160طن مواد إغاثية للأشقاء في لبنان

ترشيحاتنا

الوجه الجميل بين القطبين.. مدافع الزمالك يوجه رسالة لـ محمود متولى بعد إصابته بالصليبي

قلبى ياناس .. ياسمين صبرى تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم |فيديو

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

لاعبو الزمالك المهددون بالغياب عن القمة في حال الحصول على إنذار أمام نادي مصر.. الليلة

يتلقاه المواطن العادي.. الصحة تعلن موعد اكتشاف لقاح كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة .. شقيقة هنا الزاهد تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف جمالها.. شاهد