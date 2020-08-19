معلش جت متأخرة.. حسن شاكوش وعمر كمال يهنئان تامر حسني بعيد ميلاده

هنّأ النجم حسن شاكوش والمطرب عمر كمال، الفنان تامر حسنى بعيد ميلاده، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





ونشر عمر كمال وحسن شاكوش مقطع فيديو، وعلقا عليه: "معلش جت متأخرة ، بس حبينا نقول لنجم الجيل ، كل سنة وأنت طيب @tamerhosny".





من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما ، تصيب "حسن" (تامر حسنى)، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة ، وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ، ومراعاتها ، والعناية بها ، فهي محور حياته".





فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.



