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مرأة

بالأصفر.. سلمى رشيد تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:34 م
سلمى رشيد
سلمى رشيد
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آية التيجي
نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد صورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت سلمى رشيد بإطلالة صيفية جذابة ابرزت من انوثتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت سلمى رشيد بفستان طويل باللون الأصفر وبقصة مختلفة من الأكتاف على شكل الورود ومكشف بشكل ناعم من منصدر الصدر، وهو ما أبرز أنوثتها ورقة إطلالتها.

وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة مع رفع بعض الخصلات الأمامية إلى الوراء، وهو ما أبرز إطلالاتها بشكل كبير وتناسب معها.

وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.

واختارت سلمى رشيد أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قرطين كبيرين باللون الذهبي، وهو ما أبرز من إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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