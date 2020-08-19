بالأصفر.. سلمى رشيد تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة





وظهرت

بفستان طويل باللون الأصفر وبقصة مختلفة من الأكتاف على شكل الورود ومكشف بشكل ناعم من منصدر الصدر، وهو ما أبرز أنوثتها ورقة إطلالتها.

وتركت

شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة مع رفع بعض الخصلات الأمامية إلى الوراء، وهو ما أبرز إطلالاتها بشكل كبير وتناسب معها.



وأكملت

إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.



واختارت

أن تبرز إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث ارتدت قرطين كبيرين باللون الذهبي، وهو ما أبرز من إطلالتها.



