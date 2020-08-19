تخلصى من الكرش نهائيا بهذه الحيلة فى 7 أيام

هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف دهون الكرش والأرداف، يمكنك الاعتماد على الرجيم التالى لتخسيس البطن والحفاظ على قوامك وتعزيز الأيض، إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.
تعتمد خطة الرجيم على 7 أيام للتخلص من سموم الجسم وحرق الدهون.
الإفطار ..
كوب من النسكافية بدون سكر ولبن خالى الدسم +شريحتان من البسكويت بدون سكر
أو
بيضة مسلوقة + طبق سلطة خضراء
بعد ساعة ..
طبق شوفان
الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة فيليه لحم أو دجاج مشوى + طبق خضار
أو
3 ملاعق مكرونة + 3 أصابع كفتة مشوية
أرز بسماتى + خضار سوتيه
سناك بعد 4 ساعات ..
ثمرة فاكهة
بعد الغداء ..
كوب من بذور الكتان أو كوب من بذور القرفة
العشاء ..
ثمرة فاكهة + كوب زبادى
بعد العشاء ..
كوب من القرفة