تخلصى من الكرش نهائيا بهذه الحيلة فى 7 أيام

الإفطار ..





كوب من النسكافية بدون سكر ولبن خالى الدسم +شريحتان من البسكويت بدون سكر



أو



بيضة مسلوقة + طبق سلطة خضراء







بعد ساعة ..





طبق شوفان







الغداء ..

3 ملاعق أرز + 2 شريحة فيليه لحم أو دجاج مشوى + طبق خضار



أو



3 ملاعق مكرونة + 3 أصابع كفتة مشوية







أرز بسماتى + خضار سوتيه







سناك بعد 4 ساعات ..



ثمرة فاكهة





بعد الغداء ..





كوب من بذور الكتان أو كوب من بذور القرفة



العشاء ..





ثمرة فاكهة + كوب زبادى







بعد العشاء ..





كوب من القرفة

