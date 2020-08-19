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سيارات

السر وراء اللون الأسود لكاوتش السيارة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:02 م
إطارات السيارات
إطارات السيارات
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أماني نوار
صناعة السيارات شهدت تطورا كبيرا على مدار العصور ،ورغم التطور التكنولوجي الهائل إلا أن الإطارات السوداء هي الشئ الوحيد التي ظلت ثابتة منذ بدء الصناعة إلى الآن ، ولا احد يعلم حتى الان  ماهو السبب وراء ذلك .

وللإجابة على هذا السؤال ، قال خبراء السيارات أن المكون الرئيسي للإطارات هو المطاط ، وعلى الرغم من ان لونه الاساسي هو الأبيض ولكن أثناء التصنيع يضاف إليه مادة سوداء وهي الكربون لزيادة درجة صلابته ومقاومته حتى لا يتآكل لذلك يتم تصنيعه بهذ اللون .

كما يعمل الكربون الأسود على حماية إطارات السيارة ، خاصة من أضرار غاز الأوزون ، والأشعة الفوق بنفسجية الموجودة في الجو .

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يمتص الأشعة الفوق بنفسجية ويحولها إلى حرارة ، حيث يمكن من السهل التخلص منها فيزيد من متانة وقوة مطاط الإطار ، وهذا يؤدي إلى زيادة العمر التشغيلي .

يذكر  أنه تم تصنيع إطارات ذات جوانب باللون الابيض ، ولكن يتم وضع مادة  أسود الكربون على سطح السير بهذه الإطارات ، ولاقت هذه الإطارات إقبالا شديدا خاصة لعشاق السيارات الكلاسيكية ، ولكنها لم تنتشر في الأسوق بسبب اتساخها .

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