السر وراء اللون الأسود لكاوتش السيارة

صناعة السيارات شهدت تطورا كبيرا على مدار العصور ،ورغم التطور التكنولوجي الهائل إلا أن الإطارات السوداء هي الشئ الوحيد التي ظلت ثابتة منذ بدء الصناعة إلى الآن ، ولا احد يعلم حتى الان ماهو السبب وراء ذلك .
وللإجابة على هذا السؤال ، قال خبراء السيارات أن المكون الرئيسي للإطارات هو المطاط ، وعلى الرغم من ان لونه الاساسي هو الأبيض ولكن أثناء التصنيع يضاف إليه مادة سوداء وهي الكربون لزيادة درجة صلابته ومقاومته حتى لا يتآكل لذلك يتم تصنيعه بهذ اللون .
كما يعمل الكربون الأسود على حماية إطارات السيارة ، خاصة من أضرار غاز الأوزون ، والأشعة الفوق بنفسجية الموجودة في الجو .
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يمتص الأشعة الفوق بنفسجية ويحولها إلى حرارة ، حيث يمكن من السهل التخلص منها فيزيد من متانة وقوة مطاط الإطار ، وهذا يؤدي إلى زيادة العمر التشغيلي .
يذكر أنه تم تصنيع إطارات ذات جوانب باللون الابيض ، ولكن يتم وضع مادة أسود الكربون على سطح السير بهذه الإطارات ، ولاقت هذه الإطارات إقبالا شديدا خاصة لعشاق السيارات الكلاسيكية ، ولكنها لم تنتشر في الأسوق بسبب اتساخها .
وللإجابة على هذا السؤال ، قال خبراء السيارات أن المكون الرئيسي للإطارات هو المطاط ، وعلى الرغم من ان لونه الاساسي هو الأبيض ولكن أثناء التصنيع يضاف إليه مادة سوداء وهي الكربون لزيادة درجة صلابته ومقاومته حتى لا يتآكل لذلك يتم تصنيعه بهذ اللون .
كما يعمل الكربون الأسود على حماية إطارات السيارة ، خاصة من أضرار غاز الأوزون ، والأشعة الفوق بنفسجية الموجودة في الجو .
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يمتص الأشعة الفوق بنفسجية ويحولها إلى حرارة ، حيث يمكن من السهل التخلص منها فيزيد من متانة وقوة مطاط الإطار ، وهذا يؤدي إلى زيادة العمر التشغيلي .
يذكر أنه تم تصنيع إطارات ذات جوانب باللون الابيض ، ولكن يتم وضع مادة أسود الكربون على سطح السير بهذه الإطارات ، ولاقت هذه الإطارات إقبالا شديدا خاصة لعشاق السيارات الكلاسيكية ، ولكنها لم تنتشر في الأسوق بسبب اتساخها .