متي يجب تغيير إطارات السيارات وعمرها الافتراضي

من أبرز الأجزاء التي تحافظ على سلامة وأمان السائق والركاب، و هي تتلف مثلها مثل باقي الاجزاء بسبب العوامل الخارجية و الشمس و الحرارة و الاحتكاك المباشر مع الطريق . اطارات السيارة هي بمثابة الاقدام التي تمشي عليها و هي





خبراء السيارات على هذا التساؤل . و يتساءل الكثير من قائدي السيارات عن الوقت المناسب لتغيير الإطارات، و ما هو عمرها الافتراضي و في هذا السياق اجاب





العمر الافتراضي لإطارات السيارة يصل حتي خمس سنوات، ويوصي الخبراء بالالتزام بتغيير الإطارات عند انتهاء عمرها الافتراضي، أو عند تعرضها للتلف، لأن بعد ذلك تكون غير امن علي السائق والركاب و يمكن ان تؤدي لوقوع حوادث كبيرة .





و يمكن معرفة عمر الإطار عن طريق الأربعة أرقام الأخيرة المدونة على جانب الإطار، و قد تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل سابقا





مع مرور الوقت وكثرة الاستهلاك تتسرب المادة الملدنة من الخليط المطاطي للإطارات، مما يسبب تصلب الاطار ويقلل تآكله، لكنه في نفس الوقت يخفض كفاءته أثناء القيادة، ويصعب التحكم بها اثناء الفرملة و يصبح غير امن تماما علي السيارة و الركاب .





