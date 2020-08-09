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سيارات

متي يجب تغيير إطارات السيارات وعمرها الافتراضي

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:01 ص
متي يجب تغيير اطارات
متي يجب تغيير اطارات السيارات
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اشرف عطية
اطارات السيارة هي بمثابة الاقدام التي تمشي عليها و هي من أبرز الأجزاء التي تحافظ على سلامة وأمان السائق والركاب، و هي تتلف مثلها مثل باقي الاجزاء بسبب العوامل الخارجية و الشمس و الحرارة و الاحتكاك المباشر مع الطريق . 

و يتساءل الكثير من قائدي السيارات عن الوقت المناسب لتغيير الإطارات، و ما هو عمرها الافتراضي و في هذا السياق اجاب خبراء السياراتعلى هذا التساؤل . 

 العمر الافتراضي لإطارات السيارة يصل حتي خمس سنوات، ويوصي الخبراء بالالتزام بتغيير الإطارات عند انتهاء عمرها الافتراضي، أو عند تعرضها للتلف، لأن بعد ذلك تكون غير امن علي السائق والركاب و يمكن ان تؤدي لوقوع حوادث كبيرة .

و يمكن معرفة عمر الإطار عن طريق الأربعة أرقام الأخيرة المدونة على جانب الإطار، و قد تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل سابقا . 

 مع مرور الوقت وكثرة الاستهلاك تتسرب المادة الملدنة من الخليط المطاطي للإطارات، مما يسبب تصلب الاطار ويقلل تآكله، لكنه في نفس الوقت يخفض كفاءته أثناء القيادة، ويصعب التحكم بها اثناء الفرملة و يصبح غير امن تماما علي السيارة و الركاب .


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