متي يجب تغيير إطارات السيارات وعمرها الافتراضي

اطارات السيارة هي بمثابة الاقدام التي تمشي عليها و هي من أبرز الأجزاء التي تحافظ على سلامة وأمان السائق والركاب، و هي تتلف مثلها مثل باقي الاجزاء بسبب العوامل الخارجية و الشمس و الحرارة و الاحتكاك المباشر مع الطريق .
و يتساءل الكثير من قائدي السيارات عن الوقت المناسب لتغيير الإطارات، و ما هو عمرها الافتراضي و في هذا السياق اجاب خبراء السياراتعلى هذا التساؤل .
العمر الافتراضي لإطارات السيارة يصل حتي خمس سنوات، ويوصي الخبراء بالالتزام بتغيير الإطارات عند انتهاء عمرها الافتراضي، أو عند تعرضها للتلف، لأن بعد ذلك تكون غير امن علي السائق والركاب و يمكن ان تؤدي لوقوع حوادث كبيرة .
و يمكن معرفة عمر الإطار عن طريق الأربعة أرقام الأخيرة المدونة على جانب الإطار، و قد تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل سابقا .
مع مرور الوقت وكثرة الاستهلاك تتسرب المادة الملدنة من الخليط المطاطي للإطارات، مما يسبب تصلب الاطار ويقلل تآكله، لكنه في نفس الوقت يخفض كفاءته أثناء القيادة، ويصعب التحكم بها اثناء الفرملة و يصبح غير امن تماما علي السيارة و الركاب .