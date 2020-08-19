بدون أدوية .. 4 حيل سريعة من مطبخك للتخلص من عسر الهضم







عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي تسبب لك الشعور الدائم بالاجهاد والخمول يمكنك بدون ملينات التخلص من عسر الهضم بمشروب سحرى يخلصك من عسر الهضم فى لمح البصر عن طريق ادخال تلك الاطعمه يقدمها موقع "برايت سايد".

يعرف عسر الهضم بأنه شعور غير مريح بالامتلاء أو الألم أو الحرق في الجزء العلوي من البطن





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1. البروكلى

تناول البروكلى مفيد لتخفيف المعاناة من الإمساك. يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان ، وهي مادة يمكن أن تساعد في تعزيز الهضم وحماية الأمعاء. يساعد المركب أيضًا على منع نمو بعض الكائنات الدقيقة المعوية التي يمكن أن تتداخل مع الهضم الصحي ، وبالتالي تعزيز حركات الأمعاء بشكل أسرع .



2. البطاطا الحلوة

إضافة مفيدة للغاية إلى نظامك الغذائي عندما تعاني من الإمساك ، تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من العناصر الغذائية مثل الماء والألياف والمغنيسيوم وفيتامين B6 التي تعمل كملين طبيعي. كما تحسن من حركات الأمعاء أيضًا عن طريق الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.



3. السبانخ

يحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف والمغنيسيوم ، ويساعد القولون على طرد السموم من الجسم ، وهو أمر مرتبط بتخفيف الإمساك

