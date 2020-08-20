بإطلالة بسيطة.. ويزو بالورود في صورة مع إسراء عبد الفتاح

التقطت الفنانة

صورة سيلفي جديدة مع الفنانة اسراء عبد الفتاح ، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي إنستجرام،

و

ظهرت

شيماء سيف بإطلالة طبيعية وبسيطة