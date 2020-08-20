بإطلالة بسيطة.. ويزو بالورود في صورة مع إسراء عبد الفتاح

التقطت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر صورة سيلفي جديدة مع الفنانة اسراء عبد الفتاح ، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي إنستجرام، وظهرت شيماء سيف بإطلالة طبيعية وبسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
ووجهت ويزو رسالة لمتابعيها بـ كابشن على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: للفنانة اسراء كل سنه وانتي طيبه ياروح قلبي وعقبال مليون سنه ياسكرتي يا ام تمارا يا عسل.
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وظهرت ويزو بتوب اسود وعليه جاكيت مزين بالورود بألوان مختلفة بأكمام طويلة، وهو ما أبرز تناسب مع لون بشرتها.
وتركت ويزو شعرها منسدلا على ظهرها، فيما قامت بربط رأسها بمنديل مشجر بالورود ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وظهرت ويزو بتوب اسود وعليه جاكيت مزين بالورود بألوان مختلفة بأكمام طويلة، وهو ما أبرز تناسب مع لون بشرتها.
وتركت ويزو شعرها منسدلا على ظهرها، فيما قامت بربط رأسها بمنديل مشجر بالورود ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واعتمدت ويزو فى الماكياج على بالآي لاينر والكحل باللون الأسود لتبرز جمالها عينيها، ووضعت اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه ، والذي أبرز جمال أنوثتها.
ولم تتكلف ويزو في اختيار الكثير من الإكسسوارات، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي مع قلادة ناعمة وبسيطة بنفس اللون .
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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كل سنه وانتي طيبه ياروح قلبي وعقبال مليون سنه ياسكرتي يا ام تمارا يا عسل 🎂🎂🎂🎂🍰🍰🍡😍😍😍
A post shared by Weza Wizo (@wezawizo) on