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أخبار العالم

أمريكا تتوعد الصين ورسيا بسبب العقوبات على إيران

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستحمل الصين وروسيا المسؤولية إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إنه كلف وزير خارجيته مايك بومبيو بإبلاغ مجلس الأمن بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران بموجب آلية "سناباك".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي "الاتفاق النووي مع إيران كان فشلًا للإدارة السابقة والنظام الإيراني حصل بموجبه على الكثير من الأموال بلا مقابل".

وتابع "إيران استغلت الأموال التي حصلت عليها بفضل الاتفاق النووي لتمويل الفوضى والمذابح في المنطقة وحول العالم".

وفي 8 مايو 2018، أعلن  ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُوقع بين إيران والدول الكبرى في مارس 2015.

ومنذ مغادرة الولايات للاتفاق، فرض ترامب عقوبات رامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.

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