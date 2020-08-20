تنفيذ 39 قرار إزالة تعديات علي المسطحات المائية في البحيرة

شدّد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزالة كافة أشكال التعديات عليها.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بنطاق مراكز أبو حمص، كفر الدوار، إدكو، حملات مكبرة لتطهير المصارف والمجاري المائية للحفاظ عليها من التلوث وإزالة كافة أشكال التعديات عليها.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة على إجمالي مساحه 7910 م2 بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز الشرطة وذلك على النحو التالي:- تنفيذ ١٢ قرار إزالة بزمام الإدارة العامة لرى غرب البحيرة بمساحة إجمالية ٣٥١٠م٢، و ٥ قرارات بهندسة ري ايتاى البارود، و٧ قرارات بهندسة ري الخطابة.





كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة علي ترعة المحمودية بالبرين بزمام الإدارة العامة لرى البحيره باجمالي مساحة 1000م٢ عبارة عن مباني طوب وخرسانات مسلحة بهندسة ري المحمودية، كما تم تنفيذ ١٩ قرار إزالة على جسري ترعة المحمودية بالبرين بزمام هندسات رى أبو حمص، كفر الدوار، الرمل، إدكو، بمسطح ٣٤٠٠م٢ بزمام.