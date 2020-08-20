فيات 128 سيارة كل المصريين منذ 1972

تعتبر السيارة فيات 128 نقطة تحول في تاريخ صناعة السيارات على مستوى العالم ، حيث ان السيارات قبل صدور هذه السيارة كانت "دفع خلفي" ، باستثناء موديلات قليلة من ستروين ورينو .



وكانت الفيات من أوائل من السيارات الناجحة في الجر الامامي وأدى ذلك إلى ميزات كثيرة، أهمها توفير الكثير من مساحة السيارة لاستخدام الركاب .





ظهرت هذه السيارة في مصر بعد انتهاء المفاوضات بين فيات والنصر للسيارات لإنتاج الموديل 128 عام 1971 ، وظهرت السيارة 128 في السوق بدايات عام 1972 .





وفي البداية ظلت مبيعات سيارة 128 محدودة وانحصرت في الغالب على احتياجات الجيش والشركات والتاكسي ، في حين أن كل المصريين كان يفضلون في هذا التوقيت سيارة فيات 1100 مستعملة ، وبعد الانفتاح مباشرة تضاعفت مبيعات سيارات فيات 128 بطريقة كبيرة إلى ان أصبحت سيارة المصريين الأولى ونجحت في تكوين سمعة رائعة كسيارة سابقة لعصرها .



وتتميز هذه السيارة بمحرك 1100 سي سي ، عدد اسطوانات المحرك 4 اسطوانات ، ناقل حركة يدوي ، نظام آلية الصمامات علوي ، سرعة دوران المحرك 5800 لفة / دقيقة، الاطارات: مقاس 145-13.



يبلغ سعر سيارة فيات 128 الآن في السوق المصري ابتداء من 21 ألفا حتى 40 ألف جنيه حسب موديل السيارة ، حيث أحدث موديل لها كان في 2007 .

