فيات تكشف عن أيقونتها سترادا

كشفت شركة فيات للسيارات عن سياراتها البيك آب 2021 سترادا،على ان يتم طرحها خلال وقت لاحق من العام ، كما وصفت هذه السيارة بانها أول بيك آب في العالم كله بأربعة أبوا وخمسة ركاب.



وتتميز السيارة بتصميم يعكس شراستها في التعامل مع الكرق الوعرة ، مع بروز الشباك الأمامي ومصابيح LED



كما تتميز المقصورة الداخلية بعجلة قيادة من الجلد ، ولوحة عدادات ديجيتال وشاشة معلومات ترفيهية بمقاس 7 بوصات ومتوفر بها تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.



وتحتوي السيارة على نوعين محركات الاول الأول بسعة 1.4 لتر وبقوة 88 حصان مع عزم دوران 123 نيوتن.متر.



وسنجد أن سرعة المحرك التاني بسعة 1.3 لتر بقوة 109وعزم دوران أقصى 139 نيوتن.متر مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.



يذكر أن أعلنت فيات كرايسلر وبيجو ستروين عن الاسم الجديد لشركتهم بعد الاندماج، وهو “ستيلانتيس”.. وهو اسم غير تقليدي نوعًا ما للشركات، ويأتي من الفعل اللاتيني “ستيلو”، بمعنى “يسطع مع النجوم”.







واختيار الاسم اللاتيني يأتي تقديرًا للجذور اللاتينية للشركة الموحدة القادمة، خاصة لجذور فيات كرايسلر الإيطالية.



