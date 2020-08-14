AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فيات تكشف عن أيقونتها سترادا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:32 ص
فيات سترادا
فيات سترادا
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة فيات للسيارات عن سياراتها البيك آب 2021 سترادا،على ان يتم طرحها خلال وقت لاحق من العام ، كما وصفت هذه السيارة بانها أول بيك آب في العالم كله بأربعة أبوا وخمسة ركاب. 

وتتميز السيارة بتصميم يعكس شراستها في التعامل مع الكرق الوعرة ، مع بروز الشباك الأمامي ومصابيح LED

كما تتميز المقصورة الداخلية بعجلة قيادة من الجلد ، ولوحة عدادات ديجيتال وشاشة معلومات ترفيهية بمقاس 7 بوصات ومتوفر بها تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو. 

وتحتوي السيارة على نوعين محركات الاول الأول بسعة 1.4 لتر وبقوة 88 حصان مع عزم دوران 123 نيوتن.متر.

وسنجد أن سرعة المحرك التاني بسعة 1.3 لتر بقوة 109وعزم دوران أقصى 139 نيوتن.متر مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

يذكر أن أعلنت فيات كرايسلر وبيجو ستروين عن الاسم الجديد لشركتهم بعد الاندماج، وهو “ستيلانتيس”.. وهو اسم غير تقليدي نوعًا ما للشركات، ويأتي من الفعل اللاتيني “ستيلو”، بمعنى “يسطع مع النجوم”.

 

واختيار الاسم اللاتيني يأتي تقديرًا للجذور اللاتينية للشركة الموحدة القادمة، خاصة لجذور فيات كرايسلر الإيطالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكودا تكشف عن أوكتافيا سكاوت2021

سيتروين تطرح عروضا جديدة على سياراتها في مصر

في ذكرى ميلادها الـ59 .. تعرف على سيارة حادث الأميرة ديانا

تعرف على أسرع سيارات سيدان في العالم

رسميا .. إم جي تكشف عن موديل ZS 2021 .. صور

شاهد.. تجربة تامر بشير للسيارة ستروين c3 aircross

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. الخطيب يدعم لاعبي النادي قبل مواجهة الإنتاج.. وفايلر يستبعد 8 لاعبين

شاهد.. اللقطات الأولى للقصف التركي على العراق

بعد اتفاق السلام.. إسرائيل تشن ضربات جوية عنيفة على غزة

الغرفة التجارية عن الذهب: هو الملاذ الآمن للاستثمار..فيديو

خبير عسكرى كويتي: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل قرار سيادى ويسحب البساط من تحت قطر

الغضب.. كتاب جديد يكشف أسرار 25 رسالة خاصة بين ترامب وكيم جونج أون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16