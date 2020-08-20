مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طلب أمريكا بعودة العقوبات ضد طهران غير قانوني

قال مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إن طلب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة يعودة العقوبات ضد طهران، غير قانوني.





جاء ذلك بعد أن طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة اليوم الخميس، رسميًا إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وتسلمت الأمم المتحدة رسالة أمريكية، اليوم الخميس، تدعوها إلى تفعيل العقوبات على إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي.

يأتي ذلك في الوقت الذي بث وزير الخارجية الإيراني رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة، يحذر فيها من التداعيات القانونية والسياسية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.





فيما أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان ثلاثي رفضهم للمبادرة الأمريكية الخاصة باستئناف العقوبات الدولية على إيران.





وقالت الدول الثلاث إنها لا تؤيد مبادرة الولايات المتحدة لاستئناف العقوبات على إيران.





واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الدول الأوروبية بأنهم تقدم الدعم للجانب الإيراني.



