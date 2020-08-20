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أخبار العالم

الداخلية الكويتية: أمن الدولة لا يملك أجهزة تنصت على المواطنين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:09 م
الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية تكشف حقيقة تجسسها على المواطنين
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شيماء مصطفى
نفت وزارة الداخلية الكويتية، تجسسها وتنصتها على المواطنين، ومراقبة حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إنه في توقيت مريب، بالتزامن مع جلسة طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، المزمعة إقامتها في 28 الجاري، بث أحد الحسابات الوهمية في لندن، تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسجيلات جرت في أمن الدولة كان بها مدير أمن الدولة طلال الصقر مع الشيخ حمد المبارك الصباح.


وكانت تلك التسريبات تتحدث عن التنصت على عدد من المواطنين، ومراقبة حساباتهم بمنصات التواصل، ليتفاعل على الفور وزير الداخلية معها، ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق فيها تصدر نتائجها خلال 48 ساعة.


وكشفت مصادر أمنية رفيعة لـ"القبس"، أن التسريبات قديمة، تعود إلى سنة 2018، في عهد وزير الداخلية السابق، مؤكدة أن جهاز أمن الدولة لا يملك أجهزة تنصُّت على المواطنين.


وأوضحت المصادر أن التسريبات تؤكد فعلًا عدم امتلاك أمن الدولة أجهزة التنصت، لافتة إلى أن مديرها الحالي طلال الصقر، في سياق حديثه مع الصباح في المقاطع المسربة، لفت إلى أن متابعته بعض الحسابات كانت مجرد محاولات فردية منه.
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