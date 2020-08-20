الداخلية الكويتية: أمن الدولة لا يملك أجهزة تنصت على المواطنين

نفت وزارة الداخلية الكويتية، تجسسها وتنصتها على المواطنين، ومراقبة حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي.





وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إنه في توقيت مريب، بالتزامن مع جلسة طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، المزمعة إقامتها في 28 الجاري، بث أحد الحسابات الوهمية في لندن، تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسجيلات جرت في أمن الدولة كان بها مدير أمن الدولة طلال الصقر مع الشيخ حمد المبارك الصباح.









وكانت تلك التسريبات تتحدث عن التنصت على عدد من المواطنين، ومراقبة حساباتهم بمنصات التواصل، ليتفاعل على الفور وزير الداخلية معها، ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق فيها تصدر نتائجها خلال 48 ساعة.









وكشفت مصادر أمنية رفيعة لـ"القبس"، أن التسريبات قديمة، تعود إلى سنة 2018، في عهد وزير الداخلية السابق، مؤكدة أن جهاز أمن الدولة لا يملك أجهزة تنصُّت على المواطنين.







