سعيد جدا بوجودي في بيتي ..أحمد فهمي عن استضافته في برنامج "البيت الكبير"

علق الفنان أحمد فهمي علي مشاركته في برنامج "البيت الكبير" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب أحمد فهمي قائلا : كنت سعيد جدًا بوجودي في بيتي الكبير النادي الأهلي ويارب تكون الحلقة عجبتكم





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يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.





مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".