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فن

أحمد فهمي ضيف ملك وكتابة على قناة الأهلي.. شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:22 م
احمد فهمي
احمد فهمي
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مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع شعار النادي الأهلي.

وعلق أحمد فهمي قائلا "‫إنتظروني النهاردة الساعة ١٠ مساءً في برنامج ⁧‫#البيت_الكبير‬⁩ على قناة نادي القرن.. النادي الأهلي".

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية. 


مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".
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