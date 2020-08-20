أحمد فهمي ضيف ملك وكتابة على قناة الأهلي.. شاهد

نشر الفنان أح مد فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع شعار النادي الأهلي.





وعلق أحمد فهمي قائلا "‫إنتظروني النهاردة الساعة ١٠ مساءً في برنامج ⁧‫#البيت_الكبير‬⁩ على قناة نادي القرن.. النادي الأهلي".





يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.







