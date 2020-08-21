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فن

برفقة نجوم الفن.. إلهام شاهين تشارك جمهورها عطلتها الصيفية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:49 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت الهام شاهين برفقة النجمة يسرا و كندا علوش و عمرو يوسف أثناء عطلتهم الصيفية. 

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كانت الهام شاهين أعلنت انتهاء تصوير أحدث أفلامها "حظر تجول" المقرر عرضه قريبا.

ومن ناحية اخري شهد فيلم يوم للستات، النجمة إلهام شاهين عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي، التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand. كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا).
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