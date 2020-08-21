برفقة نجوم الفن.. إلهام شاهين تشارك جمهورها عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت الهام شاهين برفقة النجمة يسرا و كندا علوش و عمرو يوسف أثناء عطلتهم الصيفية.





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كانت الهام شاهين أعلنت انتهاء تصوير أحدث أفلامها "حظر تجول" المقرر عرضه قريبا.



