أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم ، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي:









كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في انضمام رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي والذي أعلن مؤخرا قراراه بالانضمام لـ بيراميدز عقب انتهاء مدة اعارته مع المارد الأحمر.









داعب إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رفيقه أحمد شوبير على الهواء بعد اذاعة الأخير أهداف الزمالك في مرمى إكرامي وثابت البطل.













كشف إسلام صادق مًقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن إدارة الأهلي تتجه للتعاقد مع أسامة جلال لاعب إنبي بعد إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وغيابه فترة طويلة عن الملاعب.









قال الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالإتفاق مع لجنة التخطيط على الإتفاق ببدء المفاوضات للتعاقد مع إيرك تراروي لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة وكريم طارق لاعب طلائع الجيش.









كشفت بعض التقارير الصحفية عن قرب انضمام أحمد حسن كوكا نجم فريق سبورتينج براجا البرتغالي المعار لـ أولمبياكوس اليوناني لفريقه الحالي خاصة عقب تالقه خلال الفترة الماضية وتتويج الفريق بالدوري اليوناني















