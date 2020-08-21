رجل أعمال عرض رشوة.. إحباط محاولة لاغتيال الرئيس التونسي بالسم

كشفت صحيفة "الشروق" التونسية أن عاملًا بأحد المخابز أبلغ عن محاولة لرشوته من أجل تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد.









وأوضحت الصحيفة أن رجل أعمال حاول توريط صاحب مخبز في مخطط لدسّ السمّ في كميات الخبز التي تقتنيها رئاسة الجمهوريّة من المخبز، وذلك من خلال محاولة رشوة العامل بمبلغ 20 ألف دينار تونسي (حوالي 7 آلاف دولار)، مقابل القيام بالعملية، لكنّ العامل رفض ذلك".





وأضافت الصحيفة أنّ العامل أحس بخطورة المسألة، فسارع إلى كشف المخطط للأجهزة الأمنية، حيث أبلغها بأنّه تمّ تكليفه بتسميم رئيس الجمهورية، فيما تم تكليف زميل له بتسميم محامية وحقوقية مشهورة وزوجة مسؤول بارز.





وتابعت الصحيفة أجهزة الأمن فتحت تحقيقًا حول الأمر، خاصة بعد اعتراف العامل بتفاصيل العمليّة، منوّهة إلى أنّ رجل الأعمال المتهم يتمتع بحماية من قبل بعض الأطراف النافذة، وفق الصحيفة ذاتها.



