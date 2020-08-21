AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:18 ص
زوجة تامر حسني
زوجة تامر حسني
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء بسمة بوسيل  زوجة تامر حسني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها على البحر.


خطفت زوجة تامر حسني الأنظار فى الصور بإطلالة على الموضة، حيث ظهرت بـ بلوزة باللون الفوشيا تميزت بصيحة الكتف الواحد و نسقت معها شورت طويل باللون الجينز الفاتح، و اتسمت إطلالتها بانها كشفت عن قوامها الرشيق.

اقرأ ايضا ..

واكملت زوجة تامر حسني إطلالتها بحقيبة يد باللون الأسود فيما انتعلت حذاء مسطح باللون الأبيض، و ارتدت نظارة شمس ذات إطار برتقالي، وقد حازت صورها على إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

وبدت بسمة بوسيل فى الصور بخصلات شعرها القصير الأنسيابي المنسدله، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على الألوان الهادئة المتناسقة مع ألوان إطلالتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان وقوام رشيق.. زوجة تامر حسني بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

بملابس ملفتة.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.. الوزراء يرد

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أحدث قائمة أسعار لسيارات جيب رينيجيد وجراند شيروكي في مصر

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ فلسطينية على مستوطنات قرب غزة

مواطن يتصالح مع الدولة في مخالفات 9 عمارات ويسدد مبلغ 33 مليون جنيه

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد

بفستان أصفر.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور لها برفقة بوسي شلبي