محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع إشغالات الطرق وتمهيد الشوارع بمدينة أبنوب

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من محيط شوارع وميادين مدينة أبنوب وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.





وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لافتا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.





اقرأ أيضا :

















كانت رئاسة مركز ومدينة أبنوب قد شنت حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق والشوارع الرئيسية والميادين أشرف عليها تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ونواب مساعدي رئيس المركز وقسم الاشغالات والرخص وإدارة البيئة وقسم النظافة وبالتعاون مع قوات مركز شرطة أبنوب بقيادة العميد شريف الخربوطلي مأمور المركز.



