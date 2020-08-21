انتخابات الأسنان.. عضو لجنة الإشراف: لم نمنع دفعة 2018 من التصويت

قال الدكتور هشام عبد الناصر، أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، انه لم يتم منع أيا من الأطباء للتصويت بالانتخابات، موضحا أن دفعة 2018 مع بداية حصولهم على عضوية النقابة يتم تسكينهم وفق محل إقامتهم، المُثبت ببطاقة الرقم القومى، إلى أن يستلموا التكليف وفق توزيع وزارة الصحة، وبناءا عليه يتقدم الطبيب بطلب لتغيير نقابته الفرعية وفق محل عمله الجديد.





وأضاف عبد الناصر، أن النقابة كانت حريصة منذ الإعلان عن موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى، طلب أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية من مراجعة والتعرف على لجان التصويت الخاصة بكل عضو، مؤكدا أن تلك الاجراءات معروفة لجميع الأطباء، ليتمكن كل منهم تعديل أى مشكلة به، مؤكدا أن اللجان تعمل منذ صباح اليوم بهدوء، واستقرار ، وتستمر عمليات التصويت على مستوى الجمهورية، حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، 21 أغسطس 2020.





وتداول عددا من أطباء الأسنان، شكوى خاصة بمنع أطباء أسنان من خريجى دفعة 2018، من التصويت بانتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان، والمنعقدة اليوم الجمعة على مستوى الجمهورية، وذلك لعدم وجود أسمائهم ضمن جداول أعضاء الجمعية العمومية للمحافظات الموجودين بها.





وقال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، إن الإقبال للمشاركة بالتصويت بانتخابات التجديد النصفى، حتى الآن متوسط، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد اللجان زيادة فى الإقبال خلال الساعات المُقبلة، حيث تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم.





وتُجرى انتخابات التجديد الصنفى، لنقابة أطباء الأسنان، اختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويتنافس على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، 10 مرشحين، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان، فيما يتنافس 190 مرشح على مقاعد النقابة العامة والفرعيات.





وأشارت النقابة، إلى ضرورة سداد اشتراكات النقابة حتى 2019 عن طريق الدفع نقدا أو بالخصم من المرتب أو بالمعاش، ليتمكن العضو من الإدلاء صوته، لافته إلى أنه يمكن للعضو غير مسدد الاشتراكات أن يقوم بسداد الاشتراكات حتى عام 2019، يوم الانتخاب بالنقابة الفرعية، ويُسمح له الإدلاء بصوته بموجب إيصال السداد .





وكانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إمكانية أعضائها على مستوى الجمهورية، مراجعة الاشتراكات، والتعرف على مقرات لجانهم للمشاركة بانتخابات التجديد النصفى، من خلال موقع النقابة الرسمى.































