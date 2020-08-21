قبل ما يغلى.. طريقة تخزين الليمون دون تغير طعمة

يعد الليمون من الخضراوات التى لا تستطع السيدات الاستغناء عنها، ولكن الليمون لا يستخدم بشكل يومي، وعند الاستخدام؛ يمكن أن يبقى نصف ليمونة، فتجفّ ولا يمكن استخدامها.





كما أنه في الكثير من الأوقات يمكن أن يزداد سعر الليمون بشكل مبالغ فيه، فتحرص العد يد من السيدات على تخزينه، مع اختلاف الطرق للحفاظ على لونه ونكهته. يد من السيدات على تخزينه، مع اختلاف الطرق للحفاظ على لونه ونكهته.





ونقدم لكِ عبر السطور التالية، طريقة تخزين الليمون ليبقى طازجا..









- قومي بغسل الليمون بشكل جيد بالماء البارد؛ للتخلص من جميع الجراثيم.

- تقطع كل حبة ليمون إلى نصفين، وتعصر، ولكن تأكدي من إخراج بذرها.

- قومي بتصفية الليمون بشكل جيد؛ للحصول على عصير صافي.

- احرصي على وضع الليمون في زجاجات من الزجاج وليس البلاستيك، لان البلاستيك يقوم بتغيير طعم الليمون ولونه.

-لا تملأي الزجاجات بعصير الليمون حتى آخرها، بل تتركي له مساحة كافية حتى يتمدد أثناء عملية التجميد في الفريزر.