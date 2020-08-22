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محافظات

وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:06 ص
شاهد لحظة نقل مصاب
شاهد لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
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الغربية احمد علي
شهدت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعلاج المواطن الشاب محمود سمير العشري صاحب مرض السمنة المفرطة بنقله بسيارة إسعاف عاجلة برئاسة الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف بالغربية سعيا في علاجه بمستشفي دار الشفاء بالقاهرة.

من جانبه أكد محمود سمير العشري الشاب المصاب بالسمنة المفرطة والذي تجاوز وزنه ٢٥٧ كيلو جرام أن استجابة رئيس الجمهورية لعلاجه علي نفقة الدولة توفيق من دعوات كثيرة توجه بها إلى الله عز وجل كونه فعلا نعم الأب لنا فقد استجاب لندائي عقب سلسلة من الدعوات الكثيرة إلي الله عز وجل ليلا ونهارا في كل صلواتي".

وتابع بقوله "بتمني من الله شفائي وأن يحقق الله حلمي بأن أكون قادرا علي المشي . كي اكتسب قوتي بالحلال وبتمني أن يكون لي وظيفة ميري تكفل الأمان لأبنائي في حياتهم مستقبلا".

كما أعربت "آية" زوجة الشاب بقولها "ربنا أنعم علينا ب٣ أطفال طوال فترات حياتنا زوجيه وسعادتي بإخلاصنا في دعوات إلى الله واستجابة رئيس الجمهورية ويارب ربنا يعوض صبرنا خير وزوجي يبقي صحته كويسة".

وأضافت بقولها " توجهنا لمستشفيات عديدة منها جامعة المنصورة ورفضت علاج زوجي خشية تعرض حياته للخطر الموت في ظل إجراء فحوصات طبية وتحاليل ولكنها جاءت دون جدوي لعدم إجراء عمليات جراحية بسبب السمنة المفرطة".

من جانبها  قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار  أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة، لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقي العلاج اللازم على نفقة  الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
وزنه قارب 300 كيلو.. شاهد.. لحظة نقل مصاب السمنة لعلاجه بعد قرار الرئيس
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