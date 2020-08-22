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مرأة

من بينها ممارسة الرياضة.. خطوات مهمة لعلاج الاكتئاب الخفي

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:24 ص
ماذا تفعل إذا كنت
ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالاكتئاب الخفي
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أسماء عبد الحفيظ

يساهم البقاء مع الآخرين في علاج الاكتئاب، ويجب على الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يعانون من اكتئاب خفي التحدث إلى طبيبهم أو أخصائي الصحة النفسية، ويمكن لهؤلاء المتخصصين المساعدة في إجراء التشخيص والتوصية ببرنامج العلاج.

وفقا لما نشره موقع mediacl news today، فقد تتضمن الخطوات الأخرى لعلاج الاكتئاب ما يلي:

تقليل التوتر ، مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا
تحسين احترام الذات من خلال تأكيدات الذات الإيجابية
التواصل الاجتماعي مع الآخرين (على الرغم من أن هذا قد يمثل تحديًا مع الاكتئاب)
الانخراط في الأنشطة التي اعتاد الشخص الاستمتاع بها أو محاولة تحديد الأنشطة الجديدة التي قد تكون مهتمًا بها
ممارسة الرياضة بانتظام
تناول نظام غذائي متوازن
طلب الدعم من العائلة أو الأصدقاء
الانضمام إلى مجموعة دعم

ماذا تفعل إذا كان أحد أفراد أسرتك يعاني من اكتئاب خفي؟
إذا بدا أن أحد أفراد أسرتك يعاني من علامات اكتئاب خفي، فحاول التحدث إليه بشأن الأعراض التي يعاني منها وقدم الدعم والمشورة بدون إصدار أحكام.

يمكن أن يشمل ذلك:

تشجيعهم على طلب العلاج
عرض مرافقتهم والبقاء معهم في مواعيد محددة
التخطيط لأنشطة ممتعة معًا
تشجيعهم على الاختلاط بالآخرين

ممارسة الرياضة

يحتاج الأشخاص الذين يعتنون بشخص مصاب بالاكتئاب أيضًا إلى ممارسة الرعاية الذاتية الجيدة من أجل الحفاظ على صحتهم العقلية.

الحصول على مساعدة للاكتئاب
يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب التفكير في طلب المساعدة من أحد أفراد الأسرة أو أخصائي رعاية صحية ، مثل الطبيب أو المعالج النفسي.

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