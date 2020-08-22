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منوعات

مغطيان الوجه.. الأمير هاري وميجان يوزعان الإمدادات على السيارات في الشوارع| صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:32 ص
هاري وميجان
هاري وميجان
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عزة عاطف
قام الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل بعمل تطوعي لصالح جمعية خيرية من أجل الأطفال المحتاجين في أمريكا، حيث ظهرا يوزعان الإمدادات على السيارات في أحد شوارع لوس أنجلوس.

خرج دوق ودوقة ساسكس هاري وميجان في ظهور علني نادر هذا الأسبوع من أجل تسليم إمدادات نيابة عن مؤسسة Baby2Baby، وهي مؤسسة خيرية تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة.
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كان الزوجان يرتديان ملابس متشابهة مع نفس أغطية الوجه، وقدما الإمدادات إلى الناس من خلال نوافذ سيارتهم في مدرسة الدكتور «أوين لويد نوكس» الابتدائية، كما ساعدا الأطفال على تجربة حقائب الظهر وابتسما وضحكا معهم.

وظل هاري وميجان اللذان احتفالا بعامين على الزواج في مايو الماضي، بعيدًا عن الأضواء منذ قرار ترك واجباتهما الملكية الرسمية والانتقال إلى أمريكا الشمالية في وقت سابق من هذا العام، لتأمين وضعهم الجديد كمقيمين في كاليفورنيا.

وقد قاموا بشراء عقارًا فخمًا بـ حي سانتا باربرا المليء بالمشاهير، على بعد 95 ميلًا شمال غرب لوس أنجلوس. 

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