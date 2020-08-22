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مرأة

ارتفاع الحرارة أبرزها.. تعرف على أعراض الإصابة بـ صديد الكلى

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:43 ص
صديد الكلى
صديد الكلى
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هاجر هانئ
قال الدكتور أحمد مساعد، استشاري أمراض الباطنة والكلي، إن صديد على الكلى قد يكون مؤشرا لوجود مشاكل صحية أخرى قد تحتاج لعلاج، فلابد من التوجه إلى الطبيب عند الشعور بأي عرض من أعراضه.


أعراض صديد الكلى:
- حرقان بالبول
- تكرار التبول على فترات قصيرة بكميات قليلة
- آلام في الجنب
- ارتفاع درجة الحرارة في الحالات الشديدة 

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وأضاف استشاري الباطنة والكلى أن الإصابة بـ صديد الكلى قد لا تكون مصحوبة بأعراض ويتم اكتشافها بعد عمل تحليل البول.


وكشف استشاري أمراض الباطنة والكلى، عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ صديد الكلى وأهمها:
- وجود عدوى أو التهاب بالجهاز البولى
- وجود حصوات بالكلى
- الإصابة بمرض السكر 
- بعض العيوب الخلقية عند الأطفال

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