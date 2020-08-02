تصيبك بحصوات الكلى.. 5 أطعمة عليك التوقف عن تناولها

أطعمة عديدة يمكن أن تسبب حصوات الكلى فهى غنية بأكسالات الكالسيوم وتشكل خطرا على صحة الكلى إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
1. السبانخ
يحتوي السبانخ على كميات معتدلة من أكسالات ومع ذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع السبانخ يقلل بشكل كبير من امتصاص الأكسالات القابلة للذوبان.
2. البنجر
غني بالأكسالات وقد يزيد من خطر تكوين حصوات الكلى والتهابات الكلى . لذلك ، يجب على الأشخاص الذين لديهم ميل لتطوير حصوات الكلى أو حصوات المرارة أن يقللوا من استهلاك البنجر .
3. البطاطا الحلوةتحتوي البطاطا الحلوة على كميات معتدلة من الأكسالات، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى التوقف عن تناول البطاطس الحلوة أو الحد من استهلاكها.
4. مسحوق الكاكاو
وفقًا لدراسة، يحتوي مسحوق الكاكاو على نسبة عالية من الأكسالات، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى الحد من استهلاك.
5. اللوز
يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى تجنب استهلاك اللوز الزائد لأن هذه المكسرات عالية أيضًا في كل من الأكسالات القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.