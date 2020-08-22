كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تخطت الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد بنجاح رغم عدم وجود خبرات مسبقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى تخوف من مواجهة الموجة الثانية، حيث إن المشكلة ليست فى إدارة الأزمة فى حالة الموجة الثانية، ولكن المشكلة هى توقف الاقتصاد والدراسة.









ودعت وزيرة الصحة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين ووسائل الإعلام إلى التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحة أنه بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تم تخطى امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنجاح، بالإضافة إلى انتخابات مجلس الشيوخ.







