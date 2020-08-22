قبل انتهاء موسمها.. طريقة تخزين البامية

توجد العديد من الطرق التى يمكن استخدامها لـ تخزين وحفظ البامية ، ويتبعها العديد من الأشخاص لـ حفظ البامية فترات طويلة في الفريزر، ولكننا اليوم سنتعرف على حفظ البامية بطريقة مختلفة بالتجفيف.





وهو ما نتعرف عليه في النقاط التالية و طريقة تجفيف البامية لحفظها لأشهر بخطوات واضحة









طريقة تجفيف البامية:





- تقمع البامية مع ترك جزء من القمع الداخلي أعلى البامية.





- تحضر إبره سميكة بها خيط دوبار.





- تخرم البامية وتدخل بها الإبرة لعمل عقد كامل من البامية في الدوبار.