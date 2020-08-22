AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل انتهاء موسمها.. طريقة تخزين البامية

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:47 م
طريقة تخزين البامية
طريقة تخزين البامية
Advertisements
نهى هجرس
توجد العديد من الطرق التى يمكن استخدامها لـ تخزين وحفظ البامية، ويتبعها العديد من الأشخاص لـ حفظ البامية فترات طويلة في الفريزر، ولكننا اليوم سنتعرف على حفظ البامية بطريقة مختلفة بالتجفيف.

وهو ما نتعرف عليه في النقاط التالية وطريقة تجفيف البامية لحفظها لأشهر بخطوات واضحة


طريقة تجفيف البامية:

- تقمع البامية مع ترك جزء من القمع الداخلي أعلى البامية.

- تحضر إبره سميكة بها خيط دوبار.

- تخرم البامية وتدخل بها الإبرة لعمل عقد كامل من البامية في الدوبار.

- يعلق عقد البامية في مكان جيد التهوية وبه أشعة شمس جيدة.

- تترك البامية حتى تجف جيدًا ثم تفرم أو تطحن وتحضر بطرق الطهي المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 12 خطوة.. نصائح لاستخدام جهاز قياس السكر في المنزل

بالتجفيف... ٣ طرق مختلفة لتخزين الخضرة فى الفريزر وإخراجها طازجة

مع اقتراب عيد الأضحى.. طريقة تخزين الرقاق الطري والناشف بشكل صحيح

بأنواعها.. طرق حفظ لحم الأضحية بعد ذبحها بالتوقيت الصحيح

أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير

لعمل أشهى الوجبات.. طريقة تخزين الذرة الصفراء

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

لأول سبتمبر.. وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية مستمرة في استقبال مصابي كورونا

تنصح بالتخلص من هذه الأجزاء فورًا.. سماح نوح تكشف حقيقة الدجاج البانيه "المحقون هرمون"

أحمد سعد يوجه رسالة رومانسية لخطيبته علياء بسيونى.. شاهد

ساويرس تعليقاً القمة 120.. جنش لازم يخش المجال السينمائي.. شاهد

طبيب الزمالك يكشف حالة محمد عبد الشافى بعد خروجه مصابا أمام الأهلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور

قبل انتهاء موسمها.. طريقة تخزين البامية

فوائد البابونج سحرية للرجال والقولون والصدر