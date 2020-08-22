صاحبتك عاوزة ترتبط بـ الإكس بتاعك| رد قاسٍ من رضوى الشربيني

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني نصائح للبنات بشأن الصديقة التي تريد الدخول في علاقة إرتباط مع حبيب صديقتها القديم «الاكس».
وقالت «الشربيني» خلال برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي»: «لو انتيمة عمرك اللي زي اختك وعايزة تدخل في علاقة مع الاكس بتاعك لو كانت صحبتك بجد مش هترضى تدخل معاه في علاقة أصلا، وهذا الموقف يذكرني بموقف حصل لي من قبل».
وأضاف رضوى الشربيني : لو صاحبتك وافقت على الارتباط بشخص كنتي على علاقة حب معاه تأكدي انها مش صحبتك، متابعة: «مفيش حاجة اسمها كده لان هي لو بتحبك مش هتوافق الارتباط برجل كنتي بتحبيه وانفصلتوا لان هذه مسرحية في منتهى قلة الادب لان مفيش حاجة اسمها كده وهي اللي خسرانة».