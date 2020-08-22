AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: فايلر بيألف وربنا عاقبه أمام الزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:42 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
Advertisements
أحمد هانى
انتقد أحمد حسام ميدو، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي عقب هزيمة فريقه أمام نادي الزمالك مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار: "المدرب اللي بيألف ربنا بيعاقبه، وهذا ما حدث اليوم مع فايلر، مدرب الأهلي بدأ بشكل خاطئ وبدأ بخطة لم يلعب بها في مباريات سابقة".


أضاف: "فايلر دفع بمحمد هاني علي حساب أفضل لاعبيه في المباراة السابقة أحمد فتحي وكارتيرون بـ ذكاؤه قدر يتعامل ومألفش عشان كدة ربنا كافؤه".

وتابع:" فايلر في 70% من مبارياته دايمًا بيبدأ غلط، لكن بيقدر يصحح أخطاؤه دايمًا بمرور الوقت لـ "سهولة الخصوم"، لكن انهاردة كان بيلاعب الزمالك، والزمالك قدر يعاقبه".

واختم حديثه قائلا:" فايلر تمت معاقبته من الزمالك ويجب أن يتعلم من أخطائه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليمات محمود الخطيب.. ميدو: فايلر فوجئ بوجود صالح جمعة في التدريبات.. فيديو

رضا عبد العال يكشف الفارق بين فايلر وكارتيرون

ميدو: فايلر يريد خداع كارتيرون عن طريق فتحي وهاني

محمد عبد الجليل: الأندية المصرية مقصرة في تكريم أساطيرها

ميدو يتوقع تشكيل الأهلي في القمة .. ويراهن على أحمد فتحي

ميدو: قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر إلى بيراميدز

ترشيحاتنا

مأساة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين

عصام الحضري عن هزيمة الأهلي من الزمالك: الأبطال تحسم المنافسات الطويلة بذكاء

ميدو بعد خسارة الأهلي القمة 120: سيد عبدالحفيظ "فكهاني كلام"

مرتضى منصور: أطالب بإيقاف وليد سليمان لتسببه في إنهاء مسيرة 3 لاعبين

قبل الانتخابات.. ترامب يتلقى ضربة من شقيقته الكبرى: كاذب ولا مبدأ له

مرتضى منصور: الزمالك جعل سيد عبدالحفيظ يلف حول نفسه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى