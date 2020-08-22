ميدو: فايلر بيألف وربنا عاقبه أمام الزمالك

انتقد أحمد حسام ميدو ، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي عقب هزيمة فريقه أمام نادي الزمالك مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.





وقال ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار: "المدرب اللي بيألف ربنا بيعاقبه، وهذا ما حدث اليوم مع فايلر، مدرب الأهلي بدأ بشكل خاطئ وبدأ بخطة لم يلعب بها في مباريات سابقة".





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أضاف: "فايلر دفع بمحمد هاني علي حساب أفضل لاعبيه في المباراة السابقة أحمد فتحي وكارتيرون بـ ذكاؤه قدر يتعامل ومألفش عشان كدة ربنا كافؤه".





وتابع:" فايلر في 70% من مبارياته دايمًا بيبدأ غلط، لكن بيقدر يصحح أخطاؤه دايمًا بمرور الوقت لـ "سهولة الخصوم"، لكن انهاردة كان بيلاعب الزمالك، والزمالك قدر يعاقبه".





واختم حديثه قائلا:" فايلر تمت معاقبته من الزمالك ويجب أن يتعلم من أخطائه".