استمرار أعمال التعقيم بمساجد الأقصر استعدادا لأداء صلاة الجمعة

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات الوزارة واستمرارًا للعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إنه اعتبارًا غدا الاثنين وحتى يوم الخميس القادم يتم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.
يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.
اقرأ أيضا :
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه سيتم شن حملة نظافة وتعقيم وتطهير للإدارات التابعة للمديرية كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى مع المتابعة الشخصية من قبل مديرى الادارات لهذا الأمر والمتابعة المستمرة مع ادارة الدعوة.
وذلك استعدادًا لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة القادمة وذلك طبقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.
وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء أعلنت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٠ م .