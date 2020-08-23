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محافظات

استمرار أعمال التعقيم بمساجد الأقصر استعدادا لأداء صلاة الجمعة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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شمس يونس
 أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة  الأقصر، أنه بناء على تعليمات الوزارة واستمرارًا للعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إنه اعتبارًا غدا  الاثنين وحتى يوم الخميس القادم يتم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه سيتم شن حملة نظافة وتعقيم وتطهير للإدارات التابعة للمديرية كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى مع المتابعة الشخصية من قبل مديرى الادارات لهذا الأمر والمتابعة المستمرة مع ادارة الدعوة. 

 وذلك استعدادًا لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة القادمة وذلك طبقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.


وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء أعلنت الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٠ م .


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